Воспитанники детских домов Приморья покажут таланты на гала-концерте во Владивостоке

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Владивосток, 10 апреля. В Приморской краевой филармонии во Владивостоке 25 апреля пройдет гала-концерт регионального конкурса талантливых детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, — «Надежда, вдохновение, талант».

Конкурс-смотр был организован при поддержке администрации региона и общественных организаций в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края», пишет Deita.ru.

Как уточнила главный консультант департамента культуры Приморского края Мария Ткачук, в конкурсе участвовали воспитанники школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, детских домов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«В марте и апреле отборочные этапы прошли в пяти городах Приморья: Дальнегорске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Уссурийске и Артеме. В них приняло участие около 50 специализированных учреждений из 34 муниципальных образований края», — добавила Ткачук.

В конкурсе ребята представляли номера в самых разных жанрах: в театральном, изобразительном, художественном, хореографическом и других. Гала-концерт получит название «Я талантлив», в него войдут 25 лучших номеров. Концерт сопроводит выставка декоративно-прикладного творчества.

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