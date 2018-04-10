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Общество
Воспитанники детских домов Приморья покажут таланты на гала-концерте во Владивостоке
Общество
Воспитанники детских домов Приморья покажут таланты на гала-концерте во Владивостоке
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    Воспитанники детских домов Приморья покажут таланты на гала-концерте во Владивостоке

    9:33  10 Апреля 2018
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    Воспитанники детских домов Приморья покажут таланты на гала-концерте во Владивостоке

    Владивосток, 10 апреля. В Приморской краевой филармонии во Владивостоке 25 апреля пройдет гала-концерт регионального конкурса талантливых детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, — «Надежда, вдохновение, талант».

    Конкурс-смотр был организован при поддержке администрации региона и общественных организаций в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края», пишет Deita.ru.

    Как уточнила главный консультант департамента культуры Приморского края Мария Ткачук, в конкурсе участвовали воспитанники школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, детских домов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

    «В марте и апреле отборочные этапы прошли в пяти городах Приморья: Дальнегорске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Уссурийске и Артеме. В них приняло участие около 50 специализированных учреждений из 34 муниципальных образований края», — добавила Ткачук.

    В конкурсе ребята представляли номера в самых разных жанрах: в театральном, изобразительном, художественном, хореографическом и других. Гала-концерт получит название «Я талантлив», в него войдут 25 лучших номеров. Концерт сопроводит выставка декоративно-прикладного творчества.

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    Автор: Василий Котов
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    #дети #владивосток #конкурс #таланты
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