Масштабные работы по помывке улиц и остановок начались во Владивостоке

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Владивосток, 10 апреля. Масштабные работы по помывке улиц и наведению порядка после зимы стартовали во Владивостоке. Об этом рассказали во вторник в городской администрации.

В настоящее время идет работа по помывке остановок общественного транспорта. Сотрудники коммунальных служб очищают городские остановки от объявлений, листовок и различных афиш.

Первыми приводят в порядок остановки главных улиц приморского города (100-летия Владивостока, Алеутская и Светланская — Прим.ред.), пишет Deita.ru.

Как сообщила заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Золотоева, на помывку одного остановочного павильона уходит порядка двух часов.

Уточняется, что все очистительные работы проводятся в рамках санитарного двухмесячника, который начался в городе по поручению губернатора Владивостока Виталия Веркеенко.

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