Власти Приморья выделили пять миллионов рублей на соцподдержку населения

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Владивосток, 10 апреля. Власти Приморского края выделили пять миллионов рублей на социальную поддержку населения, сообщили представители краевой администрации.

Власти Приморья оказывают помощь из регионального бюджета людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Отмечается, что это может быть и затянувший поиск работы, и необходимость в получении дополнительного образования или переподготовка, а также стремление заняться бизнесом при низком достатке.

Так, за первый квартал этого года были произведены выплаты 12 семьям на развитие подсобных хозяйств. 50 тысяч рублей направлены на стимулирование малоимущих семей и одиноких граждан. Всего власти Приморья выделили на социальные цели пять миллионов рублей.

«Есть возможность получить поддержку, если семья с низким достатком хочет заняться предпринимательством для улучшения материального положения», — приводит слова представителей администрации Deita.ru.

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