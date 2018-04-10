Власти Приморья выделили пять миллионов рублей на соцподдержку населения
Владивосток, 10 апреля. Власти Приморского края выделили пять миллионов рублей на социальную поддержку населения, сообщили представители краевой администрации.
Власти Приморья оказывают помощь из регионального бюджета людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Отмечается, что это может быть и затянувший поиск работы, и необходимость в получении дополнительного образования или переподготовка, а также стремление заняться бизнесом при низком достатке.
Так, за первый квартал этого года были произведены выплаты 12 семьям на развитие подсобных хозяйств. 50 тысяч рублей направлены на стимулирование малоимущих семей и одиноких граждан. Всего власти Приморья выделили на социальные цели пять миллионов рублей.
«Есть возможность получить поддержку, если семья с низким достатком хочет заняться предпринимательством для улучшения материального положения», — приводит слова представителей администрации Deita.ru.