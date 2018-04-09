Завод по производству ветеринарных антибиотиков построят в Приморье

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Владивосток, 9 апреля. Более 50 миллионов долларов направят на строительство завода по производству ветеринарных антибиотиков в Приморском крае.

Соответствующую информацию передает агентство экономической информации «ПРАЙМ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе владельцев предприятия группы компаний «Арника». Завод по производству ветеринарных антибиотиков, который способен свыше чем на 50% закрыть потребность в них у животноводческих компаний в стране, появится в ТОР «Надеждинская».

Общий объём инвестиций — более 50 миллионов долларов, в свою очередь, выручка должна составить более 15 миллиардов рублей в год.

«На площадке в ТОР «Надеждинская» начато проектирование предприятия высокотехнологичного биотехнологического производства «Ветфармасинтез» по производству ветеринарных антибиотиков мощностью две тысячи тонн в год», — подчеркивается в сообщении владельцев предприятия.

Планируется, что завод будет выпускать до десяти наименований антибиотиков.

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