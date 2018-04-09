Часть домов во Владивостоке оставят без холодной воды

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Владивосток, 9 апреля. На предстоящей неделе часть домов в столице Приморья останется без водоснабжения. Об этом со ссылкой на КГУП «Приморский водоканал» сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, 10 апреля холодную воду отключат на улице Лермонтова в домах 85, 85/1 и 85/2. Водоснабжения не будет с 9.00 до 15.00 по местному времени (с 2.00 до 8.00 мск).

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в Приморском крае проведут ремонт участка дороги «Уссурийск — Пограничный — госграница» и трассы «Владивосток — Артем», и начнут строительство второго участка автодороги «Владивосток — Находка — порт Восточный».

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