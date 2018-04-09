Врио губернатора утвердил новый генплан Владивостока

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Владивосток, 9 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал утверждающее изменения в генплане Владивостока постановление. Об этом со ссылкой на администрацию приморской столицы сообщает портал Deita.ru.

Обновленным генпланом предусмотрено строительство различных транспортных объектов, в том числе кольцевой дороги вокруг Владивостока (ВКАД) с мостами на острова Русский и Елены. Также в генеральном пане предусмотрено строительство парков, домов культуры и творчества, бассейнов, спортзалов, детских садов, общеобразовательных и музыкальных школ и детских оздоровительных лагерей.

Генеральный план с внесенными правками рассчитан на срок до 2036 года.

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