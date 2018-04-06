Приморье в 2018 году ждет масштабный ремонт дорог

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Владивосток, 6 апреля. О строительстве и ремонте дорог в Приморье в 2018 году рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Швора.

Как пишет Deita.ru, в 2018 году продолжат ремонт автомобильной дороги «Уссурийск-Пограничный – госграница» на участке 13–20 километры. Сдадут объект в 2019 году. В текущем году начнется строительство второго участка автомобильной дороги «Владивосток – Находка – порт Восточный» на участке 18–40 километры.

Власти Приморья в этом году должны заключить соглашение на проектно-изыскательские работы на дорогу «Осиновка – Рудная Пристань» на участке 341–349 километров. Также будет отремонтировано 16,6 километра по трассе «Владивосток – Артем», а также другие дороги.

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