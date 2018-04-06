Мэр Владивостока сделал кадровые перестановки
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Владивосток, 6 апреля. Мэр города Владивостока Виталий Веркеенко подписал распоряжения о назначении новых руководителей структур администрации города.
Как пишет Deita.ru, Александр Юров был назначен главой управления по вопросам топливно-энергетического комплекса. Помощником мэра назначен Юрий Быстров. Ранее он работал заместителем гендиректора ГК «Сумотори».
Веркеенко также назначил главой «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» Андрея Строкина.
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