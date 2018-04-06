Синоптики рассказали, когда во Владивостоке растает снег

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Владивосток, 6 апреля. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил, что снег, выпавший во Владивостоке ночью 6 апреля, растает только в субботу.

По его словам, в пятницу, 6 апреля, в городе ожидается пасмурная и облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега.

Температура воздуха поднимется днем до +3 градусов Цельсия, однако ночью вновь опустится ниже нулевой отметки.

В выходные дневные температуры повысятся, в субботу ожидается до +7 и ясно, говорится в материале Deita.ru.

Чулков также подчеркнул, что снега в апреле-мае в этом году во Владивостоке уже не предвидится.

Ранее сообщалось, что на территории московского региона на следующей неделе ожидается настоящая, по меркам апреля, жара.

Столбики термометров днем 10 и 11 числа поднимутся до отметки в 20 градусов выше нуля, сообщил ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Теплый фронт пройдет по территории региона с юго-западного направления до 11 апреля.

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