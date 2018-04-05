Гостиничный комплекс в Приморье может стать ведущим курортом России

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Владивосток, 5 апреля. Гостинично-развлекательный комплекс, расположенный на территории игорной зоны «Приморье», может стать ведущим курортом России.

Соответствующую информацию передает «DEITA.RU» со ссылкой на данные, полученные в администрации Приморского края. Первый отель класса люкс в Приморском регионе Tigre de Cristal Hotel and Resort номинирован на получение международной премии World Travel Awards, которая является одной из самых престижных в области туризма.

Отметим, что голосование за выбор лучшего курорта страны уже началось и продлится до 20 мая 2018 года. К тому же известно, что к настоящему моменту готовится план возведения развлекательного комплекса с 500 номерами, переговорными зонами, ресторанами и барами и торговым центром на территории игорной зоны «Приморье», также строятся гостиничный комплекс с казино Selena и гостиничный комплекс с аквапарком и казино.

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