Глава Приморья попросил правительство продлить временный порядок установки «ЭРЫ-ГЛОНАС»

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Владивосток, 5 апреля. Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко обратился к правительству РФ с просьбой продлить временный порядок установки «ЭРЫ-ГЛОНАС». Об этом сообщает портал Deita.ru.

Врио губернатора предлагает кабмину продлить до принятия соответствующего законопроекта временный порядок действий при выпуске в обращение ввозимых на территорию страны автомобилей.

Напомним, согласно вступившим в силу 1 января 2017 года поправкам к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», на все выпускаемые в России и ввозимые из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАС». Временный порядок действий и установки системы на привезенные из других стран машины необходим для того, чтобы эти автомобили попали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней.

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