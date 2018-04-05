Тонны рогов и крови животных обнаружили в железнодорожном контейнере в Приморье
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Владивосток, 5 апреля. В Приморье задержан контейнер, в котором находилась крупная партия рогов и крови диких животных. Об этом сообщает портал Deita.ru.
По данным издания, сотрудники дорожной полиции обнаружили на станции «Угольная» контейнер, в котором вместо заявленных в транспортной накладной изделий из пластмассы находилось более восьми тонн рогов оленя и лося. Также в контейнере перевозили 12 тонн упакованной в полиэтиленовые мешки без маркировки замороженной крови животных. На обнаруженный груз не оказалось ветеринарной сопроводительной документации.
Вся продукция изъята, в настоящее время она находится на изолированном хранении. Ведется расследование.
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