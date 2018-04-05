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Местные жители спасли в Приморье более 30 дрейфующих на льдине рыбаков
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    Местные жители спасли в Приморье более 30 дрейфующих на льдине рыбаков

    3:30  5 Апреля 2018
    374

    Местные жители спасли в Приморье более 30 дрейфующих на льдине рыбаков

    Владивосток, 5 апреля. В Амурском заливе в Приморском крае спасли с дрейфующей льдины более 30 рыбаков-любителей. Об этом со ссылкой на региональную администрацию сообщает портал Deita.ru.

    Инцидент произошел в районе мыса Песчаный. Для спасения людей в море срочно вышли спасатели на катере. Но поучаствовать в спасательной операции они не успели. Местные жители до приезда спасателей на моторных лодках вывезли на берег более 30 рыболовов-любителей, которые оказались на оторвавшейся льдине.

    Напомним, ранее сообщалось, что с 26 марта в ряде районов Приморского края начался пожароопасный сезон. Риск возникновения лесных пожаров отмечен в Уссурийском, Владивостокском, Сергеевском и Кавалеровском лесничествах.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #приморье #спасение #рыбаков
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