Местные жители спасли в Приморье более 30 дрейфующих на льдине рыбаков

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Владивосток, 5 апреля. В Амурском заливе в Приморском крае спасли с дрейфующей льдины более 30 рыбаков-любителей. Об этом со ссылкой на региональную администрацию сообщает портал Deita.ru.

Инцидент произошел в районе мыса Песчаный. Для спасения людей в море срочно вышли спасатели на катере. Но поучаствовать в спасательной операции они не успели. Местные жители до приезда спасателей на моторных лодках вывезли на берег более 30 рыболовов-любителей, которые оказались на оторвавшейся льдине.

Напомним, ранее сообщалось, что с 26 марта в ряде районов Приморского края начался пожароопасный сезон. Риск возникновения лесных пожаров отмечен в Уссурийском, Владивостокском, Сергеевском и Кавалеровском лесничествах.

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