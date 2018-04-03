Администрация Владивостока проводит внезапные проверки детских садов

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Владивосток, 3 апреля. Сотрудники управления образования администрации Владивостока проводят незапланированные проверки в детских садах города.

Сообщается, что основные вопросы, которыми интересуются проверяющие — это соблюдение норм организации и качество детского питания.

В материале Deita.ru говорится, что эксперты уже проверили 15 детсадов: № 89, 1, 109, 11, 37, 31, 41, 111, 34, 44, 22, 21, 154, 140, 12.

Результат проверки показал, что в детских учреждениях процесс питания дошкольников организован в нормальном рабочем режиме.

Ранее Газета.ру сообщала, что восемь детей получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы в детском саду Магадана. По данному факту прокуратурой города заведующему дошкольного образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образовании.

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