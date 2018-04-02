Эксперт рассказал, когда в Приморье ожидаются лесные пожары в текущем году

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Владивосток, 2 апреля. Исполняющий обязанности директора Департамента лесного хозяйства Приморского края Валентин Карпенко заявил, что пожароопасный сезон стартовал в части районов Приморья уже 26 марта.

По словам специалиста, 26 марта сезон высокого риска лесных пожаров начался Владивостокском, Уссурийском, Сергеевском и Кавалеровском лесничествах. Также он добавил, что 9 апреля пожаропасное время начнется на территории Арсеньевского, Дальнереченского, Спасского, Тернейского и Чугуевского районов.

В материале Deita.ru отмечается, что в Приморье лесорастительные условия таковы, что в смешанных лесах, в основном, встречаются лиственные породы, которые менее подвержены воспламенению, чем хвойные.

Ранее Газета.ру сообщала, что пожарные потушили возгорание на территории частного лесопромышленного предприятия в Усть-Куте, в результате которого пострадала площадь около 1 тыс. кв. метров.

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