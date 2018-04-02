Во Владивостоке обезвредили гранату, взбудоражившую горожан

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Владивосток, 2 апреля. Взрывотехники обезвредили гранату, найденную на улице Русской во Владивостоке. Дежурная часть полиции Владивостока подтвердила эту информацию. Отмечается, что опасный объект был найден у дома № 57 по улице Русской.

Очевидица рассказала, что гранату нашел ее сын. К месту происшествия вскоре прибыли взрывотехники. Было установлено, что граната является учебно-имитационной. В результате инцидента никто не пострадал.

Deita.ru указывает, что данный вид учебных гранат используется для обучения солдат и курсантов в ходе отработки навыков метания.

Накануне RT сообщало, что неизвестные в Запорожье на Украине бросили гранату под иномарку.

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