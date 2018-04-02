Глава Владивостока рассказал о будущем Спортивной набережной

В закладки

Владивосток, 2 апреля. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что Спортивная набережная не буде превращена в территорию для торговли.

По словам градоначальника, набережная является лицом города.

«Спортивная набережная – это «лицо» города, популярное место отдыха у жителей и гостей. Не нужно превращать ее в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпровождения», — цитирует Веркеенко Deita.ru.

Ранее Газета.ру сообщала, что Владивосток вошел в десятку самых популярных среди туристов городов России в 2017 году. Рейтинг был составлен по результатам анализа туризма в российских городах.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.