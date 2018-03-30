Жители Приморья стали меньше болеть гриппом

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Владивосток, 30 марта. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщило, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе на этой неделе регистрировалась ниже эпидемического порога.

Сообщается, что средний уровень заболеваемости оказался ниже на 13,6 % по совокупному населению Приморского края и на 20,72 % по Владивостоку.

Отмечается, что в Приморье продолжается мониторинг закрытий образовательных учреждений на карантин. Напомним, что карантин вводится при регистрации более 20 % заболевших ОРВИ. В ведомстве добавили, что за минувшую неделю полного приостановления учебного процесса не зарегистрировано, говорится в материале Deita.ru.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Минздраве России заявили, что в 2017 году показатель заболеваемости гриппом в стране был почти вдвое ниже, чем годом ранее.

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