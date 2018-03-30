Житель Владивостока получил 16 лет колонии за изнасилование трех девочек

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Владивосток, 30 марта. Житель Владивостока приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима за изнасилование трех соседских девочек.

Сообщается, что суд признал 45-летнего ранее судимого приморца виновным в совершении преступлений в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В материалах следствия говорится, что мужчина насиловал девочек, проживающих по соседству в Первомайском районе Владивостока, пользуясь их беспомощностью. Позже одна из жертв пожаловалась матери, которая обратилась в полицию.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава благотворительного фонда «Ваша опора» Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин из Курска подозреваются в изнасиловании 18-летнего волонтера.

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