Житель Владивостока получил 16 лет колонии за изнасилование трех девочек
Владивосток, 30 марта. Житель Владивостока приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима за изнасилование трех соседских девочек.
Сообщается, что суд признал 45-летнего ранее судимого приморца виновным в совершении преступлений в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
В материалах следствия говорится, что мужчина насиловал девочек, проживающих по соседству в Первомайском районе Владивостока, пользуясь их беспомощностью. Позже одна из жертв пожаловалась матери, которая обратилась в полицию.
Ранее Газета.ру сообщала, что глава благотворительного фонда «Ваша опора» Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин из Курска подозреваются в изнасиловании 18-летнего волонтера.