Объездная трасса заблокирована после ДТП во Владивостоке
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Владивосток, 29 марта. Движение по объездной трассе в районе Снеговой Пади было перекрыто после ДТП во Владивостоке, где перевернулся грузовик.
По данным очевидцев, проезжая часть оказалась заблокирована, когда грузовик опрокинулся на бок и развернулся поперек трассы, заблокировав движение другим машинам.
В результате ЧП никто не пострадал. Из-за аварии образовалась пробка. Видео происшествия опубликовала Deita.
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