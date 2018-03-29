Объездная трасса заблокирована после ДТП во Владивостоке

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Владивосток, 29 марта. Движение по объездной трассе в районе Снеговой Пади было перекрыто после ДТП во Владивостоке, где перевернулся грузовик.

По данным очевидцев, проезжая часть оказалась заблокирована, когда грузовик опрокинулся на бок и развернулся поперек трассы, заблокировав движение другим машинам.

В результате ЧП никто не пострадал. Из-за аварии образовалась пробка. Видео происшествия опубликовала Deita.

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