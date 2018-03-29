Число заболевших гриппом в Приморье снизилось на 13%

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Владивосток, 29 марта. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Приморском крае на этой неделе регистрировалась ниже эпидемического порога.

Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что средний уровень заболеваемости зафиксирован ниже на 13,6% по совокупному населению Приморского края.

Также этот показатель ниже на 20,72% по городу Владивостоку. Как добавили в ведомстве, в регионе следят за ситуацией с ОРВИ в образовательных учреждениях. Учебный процесс в школах может быть приостановлен при регистрации более 20% заболевших ОРВИ.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об эпидемии ОРВИ и гриппа в 24 регионах России.

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