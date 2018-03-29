В Приморском крае в текущем году будет выполнено 450 ЭКО

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Владивосток, 29 марта. В Приморском крае в 2018 году планируют выполнить 450 ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Как сообщает Deita.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства, краю в текущем году выделено 450 квот на экстракорпоральное оплодотворение, что на 35 квот больше, чем в году прошлом.

«За три года на 472% увеличилось количество проводимых ЭКО — с 57 случаев в 2014 году до 326 случаев в 2017 году. Количество наступления беременностей после проведения медицинского оплодотворения — 197, что составляет 56% от проведенных ЭКО», — пояснила главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

К слову, сегодня бесплатно помощь в ЭКО в Приморье осуществляет Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края»..

Чиновники сообщили, что в этом году реализация мероприятий по совершенствованию службы детства и родовспоможения продолжается. В региональном бюджете заложено более 67 млн рублей на приобретение расходных материалов для проведения скрининга беременных и новорожденных.

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