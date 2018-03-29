Уникальный экспонат будет представлен во время ВЭФ в Приморье

В закладки

Владивосток, 29 марта. Жители и гости Приморского края во время проведения Восточного экономического форума смогут увидеть уникальный экспонат.

Как сообщает Deita.ru, речь идет о карте Российской империи, которая была вышита воспитанницами Московского училища ордена Св. Екатерины в 1872 году и подарена императору Александру II в честь двухсотлетнего юбилея правления Петра Великого.

Отправка этого уникального экспоната в Приморье — первый прецедент, когда карта покидает стены Кремля. Дело в том, что экспонат долгое время лежала в запасниках музеев, и был впервые представлен в 2014 году.

Всего же в Приморье будет представлено около 100 памятников истории формирования территории Российского государства. Экспонаты будут выставлены в главном корпусе музея имени Арсеньева в центре Владивостока, — сообщает URA.RU.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.