Приморские депутаты попросили Медведева перенести срок введения нового утилизационного сбора

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Владивосток, 29 марта. Депутаты Законодательного Собрания Приморского края обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой перенести срок введения изменений размеров утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года на 1 сентября 2018 года.

По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, существенное увеличение ставок утилизационного сбора и их введение в краткие сроки не дали возможности гражданам и юридическим лицам Приморского края, которые приобрели автомобили ранее, оценить возможный ущерб от повышения ставок и адаптироваться к нововведению.

Также отмечается, что повышение ставок также приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае, так как утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, сообщает Deita.ru.

Ранее газета «Известия» сообщала, что рост утилизационного сбора на автомобили в 2018 году может составить до 15%, а в некоторых случаях и выше, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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