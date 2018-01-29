Самолеты Бе-200 вернулись в район поисков «Востока» в Японском море

Владивосток, 29 января. Самолеты-амфибии Бе-200 вернулись в район поиска судна «Восток» в Японском море. Как пишет Deita.ru, поисково-спасательная операция продолжается пятые сутки.

Отмечается, что два самолета МЧС России Бе-200 присоединились к пискам в 8.50 в понедельник. Вертолет Ми-8 остается в резерве.

Также на месте работают судна «Спасатель Заборщиков» и СРТМ «Орион». В ночь с воскресенья на понедельник поиски были осложнены из-за непогоды.

За минувшие сутки спасатели ничего не обнаружили. Напомним, «Восток» перестал выходить на связь 25 января в 200 километрах южнее мыса Гамова.