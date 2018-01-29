В Приморье начались дополнительные выплаты пенсионерам

Владивосток, 29 января. Более 267 миллионов рублей были направлены из бюджета Приморского края на выплаты единовременной адресной помощи ветеранам.

Как сообщает DEITA.RU, со ссылкой на пресс-службу правительства региона, первым так называемую «губернаторскую тысячу» получат более 264 жителей края, получающие пенсии на банковские карты.

При этом в администрации уточнили, что все остальные не останутся без помощи, и также получат материальную помощь, правда, чуть позже, а если быть точнее, то вместе с февральской или мартовской пенсией.

Кроме прочего, чиновники напомнили, что для того, чтобы получить единовременную помощь никуда обращаться не надо – все выплаты будут начислены без заявлений, что называется – «автоматом».

Напомним, о целом ряде инициатив в социально-демографической сфере президент России Владимир Путин заявил в конце прошлого года, выступая на заседании Координационного совета национальной стратегии действий.

Тогда, напомним, было объявлено о необходимости продления действия материнского капитала, выплат при рождении первого ребенка, специальной ипотечной программы в России.