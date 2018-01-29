Многодетным семьям из Приморья могут предоставить льготные авиабилеты

Владивосток, 29 января. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что уже в этом году многодетные семьи из Приморского края смогут летать по льготным авиабилетам за пределы Дальнего Востока.

Сообщается, что Минвостокразвития подготовит до первого марта текущего года предложение о предоставлении льгот при покупке билетов на самолет.

«Также до первого марта мы внесем изменение в законодательство, которое освободит внутренние воздушные перевозки на Дальнем Востоке от налога на добавленную стоимость. Уверен, это послужит основой для повышения транспортной доступности и для снижения цен на авиаперевозки», — цитирует министра Deita.ru.

Галушка также отметил, что в регионе насчитывается более 74 тысяч многодетных семей.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что государство субсидируют процентные ставки по ипотеке сверх 6% для семей со вторым и третьим ребенком.