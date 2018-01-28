Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» подписал контракт с Дареллом Митчеллом

Владивосток, 28 января. Баскетбольный клуб из Владивостока «Спартак-Приморье» подписал контракт с защитником Даррелом Митчеллом.

Баскетболист Дарелл Митчелл покинул немецкую команду «Оттингер Рокетс», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sportando. По статистике Дарелл Митчелл в среднем набирал 7,2 очка и совершал 3,2 передачи в матчах немецой баскетбольной лиги. Стоит отметить, что баскетболист играл четыре сезона в Суперлиге Украины. Он выступал за клубы «Химки», «Донецк» и «Политехника-Галичина».

Пресс-служба баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» сообщает, что Дарелл Митчелл заменит в составе команды Обри Коулмэна, который выбыл из-за травмы. Он присоединится к клубу в феврале.