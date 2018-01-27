Два плота обнаружили в районе пропажи судна «Восток» в Приморье

Владивосток, 27 января. Спасатели продолжили поиски судна «Восток» в акватории Японского моря: с борта вылетевшего самолета удалось зафиксировать похожий на плот предмет, после прибытия на место спасательного судна обнаружили два плота.

В субботу, 27 января, продолжилась спасательная операция, отмечают региональные издания со ссылкой на данные, предоставленные в морском спасательно-координационном центре во Владивостоке.

«Экипажу Бе-200 с высоты 600 метров удалось заметить предмет, похожий на плот. Эта информация была передана в штаб. По указанным коордлинатам были направлены суда для проверки», — отметили в спасательно-координационном центре.

В район поисков прибыло судно «Спасатель Заборщиков», экипаж обнаружил два спасательных плота, один из которых подняли на борт. Людей на плоту не было, он был залит водой. Ко второму — спасательный экипаж подойдет через 25 минут, отмечает РИА Новости.