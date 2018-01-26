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Владивосток продолжает создание доступной для инвалидов среды
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    Владивосток продолжает создание доступной для инвалидов среды

    20:50  26 Января 2018  /обновлено: 20:52  26 Января 2018
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    Владивосток продолжает создание доступной для инвалидов среды

    Владивосток, 26 января. Столица Приморского края продолжает реализацию программы «Доступная среда», направленную на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу администрации города, из бюджета города направят средства на реализацию программы «Доступная среда», в рамках которой будут адаптированы объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, административных зданий. Также запланировано проведение мероприятий для инвалидов.

    «В 2018 году будут и дальше адаптироваться административные здания, что позволяет инвалидам города беспрепятственно пользоваться муниципальными услугами», — отметила заместитель начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Самусенко.

    Владивосток продолжает создание доступной для инвалидов среды

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить государственную программу «Доступная среда» до 2025 года, которая направлена на формирование безбарьерной городской среды, предусматривающей доступность для инвалидов главных социальных и транспортных объектов.

    «Меняется отношение общества к проблемам инвалидов. Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывает справедливое осуждение и неприятие граждан», — отметил глава государства во время посещения Российской государственной специализированной академии искусств в Москве. 

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #владивосток #доступная среда
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