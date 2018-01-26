Жители Владивостока смогут передвигаться по городу на электробусах

Владивосток, 26 января. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко сообщил о возможном переводе общественного транспорта на электрический.

Местные жители смогут в ближайшее время передвигаться по областному центру несколькими способами. Соответствующее заявление сделал глава города Виталий Веркеенко в рамках встречи с руководителями средств массовой информации в пятницу, 26 января, в музее имени Арсеньева, сообщают региональные новостные источники. Кроме этого, мэрия рассматривает возможность создания трамвайного маршрута от Дальзавода до Корабельной Набережной.