Спортсмены и общественники Приморья готовят митинг в поддержку российских олимпийцев

Владивосток, 26 января. Спортсмены и общественные деятели Приморского края решили организовать митинг и поддержать российских спортсменов перед стартом Олимпийских Игр в Пхенчхане.

Пресс-конференция с участием известных спортсменов и представителей спортивной общественности прошла в пятницу, 26 января, в спорткомплексе «Олимпиец», сообщает «DEITA.RU». В рамках мероприятия обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг Олимпиады в Южной Корее, и анонсировали митинг для поддержки российских спортсменов. Официальный Посол ГТО в Приморском крае Андрей Черных отметил:

«Я в спорте с самого детства и мне известно, как долго и упорно спортсмены готовятся, что для них значит Олимпиада. Я считаю, что отбирать у наших ребят это событие – незаконно и подло. Допинг тут совершенно не при чем. Он ни к флагу, ни к спортивной форме, ни к болельщикам не имеет совершенно никакого отношения».

Для того, чтобы поддержать олимпийцев, представители спортивных федераций края, молодежных и общественных объединений проведут общероссийский митинг, который запланирован на 3 февраля.