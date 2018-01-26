Стало известно о последнем сеансе связи с пропавшим в Японском море судном

Владивосток, 26 января. На пропавшем в Японском море судне «Восток» было достаточно плотов и аварийно-спасательного имущества. Об этом рассказал директор компании-владельца судна ООО «ДВ-Флот» Станислав Мальчевский.

Также он отметил, что «Восток» последний раз выходил на связь вечером в среду, 24 января. Экипаж не сообщал о проблемах на траулере.

Как пишет «Интерфакс», по словам директора, ему звонили родственники моряков, которые пропали на этом судне. Также Мальчевский добавил, что на «Востоке» аварийно-спасательного имущества было достаточно, «соблюдались нормы и правила».

Он также подчеркнул, что о компенсации семьям говорить еще рано, так как идет поисково-спасательная операция.

Ранее издание «Ридус» писало, что судно, на борту которого находятся 20 человек, перестало выходить на связь. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту.