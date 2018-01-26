Самолет морской авиации присоединился к поискам судна в Японском море
Владивосток, 26 января. Самолет морской авиации Тихоокеанского флота Ан-26 вылетел на место поисков судна «Восток» в Японском море.
Об этом рассказал руководитель отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Как пишет РИА Новости, он отметил, что самолет вылетел в 06.40. Летчики проводят поиск в сложных погодных условиях. Они осматривают водную поверхность с высоты от 600 до одной тысячи метров.
Ранее рыболовецкое судно не вышло на связь в Приморье. При этом на судне сработал аварийный радиобуй. На борту находится 20 человек.
"5 причин проголосовать"
Включить уведомления в Вк
Комментарии: