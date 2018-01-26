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Общество
Глава Владивостока не стыдится подбирать мусор на улицах
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    Глава Владивостока не стыдится подбирать мусор на улицах

    5:29  26 Января 2018  /обновлено: 5:29  26 Января 2018
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    Глава Владивостока не стыдится подбирать мусор на улицах

    Владивосток, 26 января. Спикер законодательного собрания Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что не стыдится убирать мусор на улицах города.

    Как сообщает DEITA.RU, об этом глава столицы Приморского края заявил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета. Разговор о мусоре и его уборке зашел в той части  выступление, где Веркеенко озвучил свое видения Владивостока будущего.

    «Если кто-то выкинул мусор мимо урны, имеет ли он после этого моральное право возмущаться тем, что у нас город какой-то неухоженный? А тот, кто не сделал ему замечание? Поднять весь мусор я физически не смогу, но не чураюсь этого», — сказал глава города молодому поколению.

    При этом Виталий Веркеенко добавил, что хочет жить в чистом и ухоженном городе. «Это наш общий дом, в котором нужно уважать права каждого жителя», — добавил спикер законодательного собрания.

    Глава Владивостока не стыдится подбирать мусор на улицах

    Добавим, что в срок до 01 февраля по поручению Владимира Путина Росприроднадзор совместно с Роспотребнадзором  должен завершить проверку на мусоросжигательном заводе во Владивостоке.

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #владивосток #владимир путин
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