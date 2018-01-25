Автобусные остановки с ветрозащитой появятся на улицах Владивостока

Владивосток, 25 января. Новые остановки с ветрозащитой появятся на улицах Владивостока в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Работы по установке остановочных павильонов выполнят в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока отмечает, что планируют установить 14 новых остановок на улицах города.

Как стало известно, остановочные павильоны будут оборудованы навесом, также установят лавочки. Новые остановки появятся на улицах Русской, Порт-Артурской, Адмирала Кузнецова, Бестужева, Карьерной, Коммунаров и 50 лет ВЛКСМ.