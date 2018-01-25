Базу вакансий для выпускников вузов создают в Приморском крае

Владивосток, 25 января. Глава Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что студентам высших учебных заведений будет проще найти работу после завершения обучения. В регионе разрабатывается база вакансий.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился со студентами Дальневосточного федерального университета в день российского студенчества. По словам Андрея Тарасенко, на данный момент разрабатывают информационную систему, которая включит в себя вакансии со всех районов края для молодых специалистов.

«У Приморья огромный потенциал, который необходимо развивать, чем мы сегодня активно занимаемся. Важно, чтобы и вы участвовали в этих проектах, ведь вы — наше будущее», — приводит пресс-служба администрации Приморского края слова Андрея Тарасенко.

Глава региона подчеркнул, что край заинтересован в том, чтобы молодые специалисты, выпускники оставались в Приморском крае. Отмечается, что приняты меры, чтобы молодые специалисты работали в маленьких городах и селах, их, например, обеспечивают жильем.