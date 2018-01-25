Прошедшая ночь во Владивостоке стала самой холодной с начала века

Владивосток, 25 января. Ночь с 24 на 25 января стала самой холодной с начала 21 века. Об этом сообщается на сайте «Примпогоды».

Синоптики сообщают, что ночью в городе было до минус 25 при сильном северном ветре. Отмечается, что во Владивостоке среднесуточная температура воздуха была на десять градусов ниже средних многолетних показателей. Последний раз такой холод был в городе 17 лет назад.

Напомним, что сильные морозы наблюдались на территории Приморского края с начала этой недели. Стоит отметить, что несмотря на аномальный холод, школы и детские сады продолжают работать, аварий и каких-либо неполадок в системе ЖКХ не было обнаружено. Информация о сокращении рабочего дня также не поступала.