Боксер Валуев проведет День здоровья в поселке Приморского края

Владивосток, 27 января. День здоровья проведет чемпион мира по боксу Николай Валуев в поселке Новошахтинский Приморского края в субботу, 27 января.

День здоровья пройдет на хоккейном стадионе поселка Новошахтинский в 11 утра в субботу, 27 января. Отмечается, что чемпион мира по боксу Николай Валуев проведет не только зарядку для жителей Приморского края, но и ряд других мероприятий.

«Николай Валуев проведет зарядку и видеовикторину, вручит мячи с автографом. Также в этот день запланированы хоккейный турнир, концертно-образовательная программа и флешмоб», — цитирует пресс-служба администрации Приморского края организаторов мероприятия.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин отмечает, что развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики.