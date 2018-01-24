В Приморском крае потеплеет к выходным

Владивосток, 24 января. Холодная погода по-прежнему сохранится в Приморском крае, однако синоптики обещают, что в выходные будет немного теплее.

В субботу, 27 января, на территории Приморского края ожидается до -26…-35, при этом в горных районах региона столбик термометра может показывать до -41. Однако на побережье будет теплее от минус 18 до минус 23, сообщают местные СМИ. Днем жителей Приморья ожидает до -14…-20, на побережье -8..-13. По прогнозам синоптиков, осадки маловероятны.

В воскресенье, 28 января, днем ожидается такая же температура, как и в субботу. Отмечается, что в некоторых районах Приморского края пройдет небольшой снег.