Компания во Владивостоке начала устанавливать кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС»

Владивосток, 23 января. Приморская компания ООО «Владтрек» приступила к установке модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили с пробегом, которые ввозят в Россию.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, в феврале резидент свободного порта Владивосток ООО «Владтрек» планирует запустить в тестовом режиме лабораторию по диагностике конструкции машин и приступить к оказанию услуг по оценке безопасности транспортных средств.

«На сегодня у нас в наличии две тысячи кнопок, этого количества хватит на три месяца бесперебойной работы. Сейчас модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» во Владивостоке хватает, поэтому все больше внимания уделяется качеству и стоимости предоставления услуги», — отметил представитель ООО «Владтрек» Алексей Животовский.

Также Алексей Животовский подчеркнул, что компания рассчитывает «получать налоговые льготы при получении выручки».