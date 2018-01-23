Будущие медики с 2018 года будут проходить практику в отдаленных районах Приморья

Владивосток, 23 января. Студентов медицинских высших учебных заведений и преподавателей будут отправлять в отдаленные уголки Приморья для прохождения практики и стажировки.

Будущих медиков будут направлять в села Приморского края на практику, что поможет молодым людям после окончания ВУЗов найти работу, а муниципалитетам – обеспечить местные больницы квалифицированными кадрами.

«Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в преддверии Дня студента обсудил с руководителями высших учебных заведений края проведение стажировок в муниципалитетах, а также взаимодействие вузов с будущими работодателями», — отмечает пресс-служба администрации региона.

Андрей Тарасенко заявил о необходимости слаженной совместной работы высших учебных заведений и потенциальных работодателей, он предложил организовать практику студентов медицинских ВУЗов в районах края.

Так, студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета смогут проходить практику в областном центре только по уважительной причине, большинство из будущих медиков будут практиковаться в районах. В свою очередь, студенты Дальневосточного федерального университета по специальности «Преподаватели» в 2018 году поедут на стажировки уже весной.