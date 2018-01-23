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Спрос на ипотеку вырос в Приморье за 2017 год
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    Спрос на ипотеку вырос в Приморье за 2017 год

    11:53  23 Января 2018  /обновлено: 11:54  23 Января 2018
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    Спрос на ипотеку вырос в Приморье за 2017 год

    Владивосток, 23 января. Специалисты управления Росреестра в Приморском крае сформировали статистику по количеству регистрационных записей об ипотеке за 2017 год, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

    Как сообщает «DEITA.RU» со ссылкой на данные Росреестра, спрос на ипотеку на территории Приморья в 2017 году вырос на 11,6 процентов по сравнению с 2016 годом: в Единый государственный реестр недвижимости внесено 25 431 регистрационных записей об ипотеке.

    Кроме этого, количество регистрационных записей об ипотеке жилых помещений составило 15 304, что показывает рост на 23,9 процентов. Также на 23,2 процентов (9 724 записей) выросло количество регистрационных записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств.

    Однако нежилые помещения и здания в ипотеку стали брать на 2,7 процентов меньше (4 441 запись). Количество регистрационных записей об ипотеке на земельные участки составило 5 532, по сравнению с 2016 годом данный показатель в 2017 году снизился на 5,8 процентов.

    Спрос на ипотеку вырос в Приморье за 2017 год

    Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам поставил важную задачу — значительно повысить доступность жилья для граждан страны и, прежде всего, для молодых семей с детьми. Путин отметил, что необходимо обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.

    «Сегодня 35% российских семей, по экспертным оценкам, имеют реальную возможность улучшить жилищные условия с помощью банковских кредитов. К 2025 году их должно стать больше половины. Напомню, что, по данным АИЖК, в начале 2000-х годов таких семей было менее 5%», — заявил глава государства.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #ипотека #приморье #владивосток
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