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Многодетные семьи во Владивостоке получат бесплатные земельные участки
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    Многодетные семьи во Владивостоке получат бесплатные земельные участки

    11:21  23 Января 2018
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    Многодетные семьи во Владивостоке получат бесплатные земельные участки

    Владивосток, 23 января. Первые результаты жеребьевки земельных участков для многодетных семей объявят сегодня во Владивостоке.

    Объявление результатов состоится во вторник, 23 января, в 10:00 часов утра по местному времени в актовом зале администрации областного центра, расположенного на Океанском проспекте, сообщает «DEITA.RU» со ссылкой на заявление представителей городской администрации.

    На выбор приглашенных на жеребьевку семей подготовлены 17 бесплатных земельных участков, сформированных на улицах Анучинской и Артековской. Площадь участка земли составляет от 7 до 20 соток. Сегодня состоится 39 жеребьевка с 2012 года. За это время земельный участок для индивидуального жилищного строительства во Владивостоке получили 2009 многодетных семей.

    Многодетные семьи во Владивостоке получат бесплатные земельные участки

    Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу по выплате материнского капитала в России до 2021 года, а также запустить специальную программу ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Кроме этого, по инициативе лидера государства в России ввели ежемесячную выплату за первенца. 

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #земля #владивосток
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