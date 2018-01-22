Школьника в Приморье наградили за спасение замерзающего у железной дороги мужчины

Владивосток, 22 января. Ученика седьмого класса в Приморском крае наградили за спасение замерзавшего рядом с железной дорогой мужчины.

Семиклассник Станислав Горбачев, обучающийся в средней образовательной школе № 2 поселка Раздольное, награжден «за проявленную смелость, готовность прийти на помощь, за доброту, отзывчивость и активную гражданскую позицию», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Также грамотой наградили бабушку мальчика Людмилу Горбачеву и классного руководителя Евгению Рыскалю.

Утром школьник сообщил в дежурную часть, что в районе остановочной платформы станции «Безымянная» лежит человек, который не может самостоятельно встать. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 31-летнего мужчину в тяжелом состоянии, медики госпитализировали пострадавшего, у него диагностировали обморожение пальцев руки и ног.