Строительство нового моста в Приморье обойдется в 360 млн рублей

Владивосток, 22 января. Новый мост построят через реку Литовка в Приморском крае, строительство обойдется в 360 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, около 360 миллионов рублей направлено на строительство моста через реку Литовка в Партизанском районе на 127 километре автомобильной трассы Артем – Находка – Порт Восточный. Новый мост должен заменить временную переправу, которую возвели весной 2016 года. Строительство должно быть завершено в течение десяти месяцев.

В настоящее время объявлен конкурс. Подрядчик будет определен в марте этого года, сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после назначения заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил ему «навести в крае порядок».