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Общество
Строительство нового моста в Приморье обойдется в 360 млн рублей
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    Строительство нового моста в Приморье обойдется в 360 млн рублей

    13:25  22 Января 2018  /обновлено: 13:43  22 Января 2018
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    Строительство нового моста в Приморье обойдется в 360 млн рублей

    Владивосток, 22 января. Новый мост построят через реку Литовка в Приморском крае, строительство обойдется в 360 миллионов рублей.

    Как сообщает пресс-служба краевой администрации, около 360 миллионов рублей направлено на строительство моста через реку Литовка в Партизанском районе на 127 километре автомобильной трассы Артем – Находка – Порт Восточный. Новый мост должен заменить временную переправу, которую возвели весной 2016 года. Строительство должно быть завершено в течение десяти месяцев.

    В настоящее время объявлен конкурс. Подрядчик будет определен в марте этого года, сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

    Строительство нового моста в Приморье обойдется в 360 млн рублей

    Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после назначения заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил ему «навести в крае порядок».

    «Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должен быть порядок и красота. Сказал навести в крае порядок»,  — отметил Тарасенко.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мост #приморье #владивосток
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