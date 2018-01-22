Приморский край стал лидером по производству молока
Владивосток, 22 января. Приморский край занимает лидирующие позиции по производству молока среди других регионов Дальнего Востока в 2017 году.
Более 130 тысяч тонн молока произведено в прошедшем году в Прикамье, так как продуктивность коров увеличилась до шести тонн, отмечает директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц. Он подчеркивает:
«Высокая продуктивность отмечается в хозяйствах «Виктория» — более восьми тонн на одну корову, и «ГринАгро» — более девяти тонн».
По сравнению с 2016 годом, показатель в 130 тысяч тонн молока вырос выше, чем на семь процентов. В свою очередь, в крестьянско-фермерских хозяйствах наблюдается увеличение роста производства молока на восемь процентов.
Временно исполняющий обязанноси Губернатора края Андрей Тарасенко ранее отметил, что основной задачей крупных предприятий является оказание помощи начинающим фермерам.
«Нужно заключить договоры с крестьянами, продавать им телят. Они их вырастят и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене», — отметил глава Приморья.