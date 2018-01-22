Приморский край стал лидером по производству молока

Владивосток, 22 января. Приморский край занимает лидирующие позиции по производству молока среди других регионов Дальнего Востока в 2017 году.

Более 130 тысяч тонн молока произведено в прошедшем году в Прикамье, так как продуктивность коров увеличилась до шести тонн, отмечает директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц. Он подчеркивает:

«Высокая продуктивность отмечается в хозяйствах «Виктория» — более восьми тонн на одну корову, и «ГринАгро» — более девяти тонн».

По сравнению с 2016 годом, показатель в 130 тысяч тонн молока вырос выше, чем на семь процентов. В свою очередь, в крестьянско-фермерских хозяйствах наблюдается увеличение роста производства молока на восемь процентов.

Временно исполняющий обязанноси Губернатора края Андрей Тарасенко ранее отметил, что основной задачей крупных предприятий является оказание помощи начинающим фермерам.