Все школы Владивостока будут работать во время морозов
Владивосток, 22 января. Во время максимального понижения температуры все 119 детских садов и 79 школ Владивостока будут работать в привычном режиме.
Об этом рассказали в городской администрации.
Как передает Deita.ru, с 23 по 25 января во Владивостоке ожидается максимальное понижение температуры. Температура воздуха может составить минус 20 градусов.
Как отметили в администрации, родители сами смогут решить, отводить ли ребенка в школу. Уучащихся начальных классов не будут требовать справок или объяснительных записок по поводу отсутствия ребенка.
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