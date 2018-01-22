Все школы Владивостока будут работать во время морозов

Владивосток, 22 января. Во время максимального понижения температуры все 119 детских садов и 79 школ Владивостока будут работать в привычном режиме.

Об этом рассказали в городской администрации.

Как передает Deita.ru, с 23 по 25 января во Владивостоке ожидается максимальное понижение температуры. Температура воздуха может составить минус 20 градусов.

Как отметили в администрации, родители сами смогут решить, отводить ли ребенка в школу. Уучащихся начальных классов не будут требовать справок или объяснительных записок по поводу отсутствия ребенка.