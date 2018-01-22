Два вице-губернатора Приморья уходят со своих постов по собственному желанию

Владивосток, 22 января. С 1 февраля правительство Приморского края покинут два вице-губернатора.

Как сообщили в региональной администрации, решение уйти с должности приняли Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов.

«Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов», — цитирует «Deita» сообщение пресс-службы администрации.

Приказы об увольнении по собственному желанию были подписано временно исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Тарасенко. Сообщается, что чиновники приняли решение сложить полномочия в связи с переходом на другую работу.

Напомним, президент России Владимир Путин назначит Андрея Тарасенко врио главы Приморского края осенью этого года, передавала «Газета.ру».

