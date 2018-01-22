Жителям Приморья помогут защитить детей в Интернете

Владивосток, 22 января. В течение года жителям Приморского края будут помогать защищать детей от негативного влияния Интернета.

В школе для родителей «Информационная безопасность детей» приморцам можно будет бесплатно пройти обучение. Планируется, что обучение успеют пройти более тысячи родителей.

«Слушатели Школы узнают об актуальных трендах Интернета, технологиях манипулирования сознанием ребенка в соцсетях и о полезных для интеллектуального и личностного развития детей интернет-ресурсах и приложениях», — сообщили «Deita.ru» организаторы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения уровня безопасности инфраструктуры в российском сегменте Сети, сообщала «Газета.ру».

